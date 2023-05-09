«Это пощечина нашим предкам». Киев заявил о непростительной ошибке своего посла в Германии

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене. Мельник также возмутился тем, что нынешний глава дипмиссии отказался от просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал «миллионам украинских жертв нацистского террора». На этом фоне у мемориала в Тиргартене произошла драка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в ФРГ Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене ко Дню Победы, передает RND.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая.

Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — заявил Мельник.

Украинская дипмиссия в Германии ранее объявила, что в этом году сознательно отказывается возлагать венки и цветы на советских мемориалах или на местах с советской символикой в Берлине. Вместо этого в посольстве Украины приняли решение посетить немецкий мемориал «Нойе вахе» памяти жертв войны и тирании.

Мельник был послом Украины в 2014–2022 годах, отметившись при этом рядом скандальных высказываний. В ноябре прошлого года его назначили заместителем министра иностранных дел. Он возлагал цветы в парке Тиргартен в том числе и в 2022 году — уже после начала спецоперации на Украине.

Драка в Тиргартене...

В минувшее воскресенье, 7 мая, у советского военного мемориала произошла драка. Несколько детей в сопровождении взрослых забрались на танки, сотрудник берлинской полиции попросил их спуститься.

«Между 47-летним мужчиной из группы и 45-летним мужчиной, который пришел с ним и носил на спине украинский флаг, завязался ожесточенный спор. Говорят, что речь шла о войне на Украине», — пишет Berliner Zeitung.

Все обострилось, когда старший мужчина ударил оппонента и оскорбил его «в антисемитской манере», говорится в публикации. Пострадавший упал на землю, после чего охранник разнял людей. Мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Напавший на него позднее утверждал, что он «лишь защищался».

...и запрет флагов

Напомним, 7 мая суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российских флагов и символики в День Победы, разрешив их использование в ходе «Бессмертного полка». Однако, полиция города позднее обжаловала это решение, передает радиостанция RBB.

В итоге Административный суд Берлина снова запретил демонстрировать российские и советские флаги, а также георгиевские ленты во время мероприятий 9 мая.

Ранее полиция Берлина объявила о запрете на использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Он не распространяется на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

В правоохранительных органах отметили, что там также запрещено исполнять военные песни, демонстрировать символы и выступать с призывами, «которые в силу сложившейся ситуации могут быть использованы для одобрения или прославления» специальной военной операции РФ на Украине. Такое решение, как полагают в полиции, позволит «достойно почтить память павших воинов Советской армии».

При этом Административный суд Берлина отменил запрет на украинские флаги на мемориалах, тогда как советская и российская символика осталась под запретом, пишет газета Tagesspiegel.