«Еще больше санкций против России». Что глава Еврокомиссии пообещала Украине

9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пообещала Киеву «еще больше санкций против России», которые будут нацелены на блокирование обхода уже действующих ограничений. ЕК ранее передала странам Евросоюза проект 11-го пакета санкций в отношении Москвы, он может быть одобрен во второй половине мая. Подробнее о том, что в него войдет, — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 9 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским она проанонсировала «еще больше санкций против России», которые будут направлены на преодоление практики обхода ограничительных мер.

«Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России», — заявила председатель ЕК.

По ее словам, ЕС может запретить экспорт ряда товаров в третьи страны, которые «заподозрят в попытках обхода антироссийских санкций, а также внести новые продукты в запрет на транзит».

«11-й пакет санкций — не последний»

5 мая подготовленный проект 11-го пакета санкций против РФ был передан странам Евросоюза для согласования, напоминает ТАСС.

Как указал канцлер Германии Олаф Шольц, очередной пакет антироссийских санкций ЕС не будет последним.

«Мы уже на пути к тому, чтобы обсуждать дальнейшее улучшение санкционных мер, и следующие не будут последними. Это постоянная работа», — заявил он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

По данным Bloomberg, новые ограничения могут включать запрет на транзит товаров через российскую территорию. Как пишет агентство, эти меры затронут более чем 35 компаний Ирана, КНР, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за «их поддержки военно-промышленного комплекса России».

Рестрикции также коснутся около 70 физлиц, чье гражданство и имена пока не раскрываются, следует из публикации.

Кроме того, санкции могут быть распространены на российские IT-компании, сотрудничающие с ФСБ, и ряд СМИ, среди которых называется RT Balkan.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что новый пакет санкций против России «нельзя назвать значительным».

«Надо признать, что это не будет большим пакетом. В нем, по существу, нет новых предприятий или сфер, которые мы предлагали внести», — рассказал он в эфире LRT.

По его словам, это означает, что «к согласию по данным вопросам прийти не удалось».

Одним из наиболее острых является вопрос удобрений. Вильнюс полагает, что можно было бы ввести санкции не против отдельных производящих их предприятий, а в отношении удобрений как категории продукции.

«В отношении удобрений располагаем лишь теми инструментами, которые есть. Необходимо их эффективно использовать», — констатировал Ландсбергис.

Предыдущий, 10-й пакет санкций против Москвы был принят Брюсселем в конце февраля 2023 года. Рестрикции ввели в отношении 121 физического и юридического лица РФ. Кроме того, тогда были приняты масштабные ограничительные меры на импорт и экспорт.

Новый пакет санкций, как заявляли в МИД Польши, может быть одобрен не ранее второй половины мая.