В Калининградской области ответили на угрозы Литвы о блокаде

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил в своем Telegram-канале на заявление экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона.

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus», — написал глава региона.

Данная фраза была использована в фильме «Александр Невский» 1938 года. В переводе с литовского она означает: «Кто с мечом к нам придет, от меча и падет».

Накануне Юргелявичус заявил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининградской области на случай прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал регион «Кенигсбергской областью», заявив, что он якобы не имеет никакого отношения к России.

В декабре прошлого года бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России. В РФ же неоднократно заявляли, что не собираются воевать с ЕС и НАТО.

Ранее бывший разведчик США предрек НАТО жесткий ответ России за удар по Калининграду.