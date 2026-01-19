В Испании сообщили о росте числа жертв крушения поездов

Число погибших в результате крушения высокоскоростных поездов в Испании выросло до 40. Об этом сообщила испанская газета ABC.

«Подтверждено 40 смертей и 41 госпитализация, в том числе четверо детей. Кроме того, в общей сложности 122 человека получили медицинскую помощь, пятеро из них — дети», — говорится в материале.

Утром 19 января сообщалось о 39 погибших.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Председатель испанского железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес заявил, что между сходом с рельсов первого поезда и его столкновением с другим составом в Испании прошло 20 секунд. По его словам, система оснащена функцией блокировки участка пути, если на нем появляется препятствие. При этом движущемуся поезду подается сигнал об экстренном торможении.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.