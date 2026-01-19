«Величайший и самый престижный совет». Зачем Трамп пригласил Путина в новую организацию?

Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 15 августа 2025 года

Президент РФ Владимир Путин получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании президент США объявил 16 января. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Путиным, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

«Судя по всему, это предложение свидетельствует о стремлении Трампа сохранить теплые отношения с Путиным, даже несмотря на то, что <…> приближается [четвертая годовщина начала специальной военной операции на Украине], а Москва занимает жесткую позицию в отношении мирного плана, поддерживаемого США», — говорится в материале издания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ действительно получил подобное предложение от своего американского коллеги.

«Путин получил предложение войти в «Совет мира» [по Газе]. Мы изучаем детали предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить нюансы», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что этот шаг Трампа доказывает, что глава Белого дома «играет в свою игру» и почти «не оборачивается» на союзников.

Что известно о «Совете мира»?

Президент США объявил о формировании «Совета мира» по Газе 16 января, отметив, что его состав будет объявлен в ближайшее время.

« Я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо », — заявил Трамп.

Учреждение этой организации входило в его мирный план по Газе наряду с размещением в регионе международных сил. Целью «Совета мира» является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

По данным Bloomberg, которое ссылается на черновик устава совета, членство в организации будет ограничено тремя годами. Однако это ограничение не будет действовать, если государство-участник внесет не менее $1 млрд в первый год работы совета.

В проекте устава также говорится, что «Совет мира» будет проводить заседания не реже одного раза в год, а также «в иное время и в иных местах по усмотрению председателя». Кроме того, не реже одного раза в квартал будут проводиться заседания исполнительного совета. Председатель совета будет иметь право исключать страны из состава организации при условии, что такое решение не заблокировано двумя третями голосов государств-членов.

«В уставе совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта». Он станет официальным после того, как три государства-члена согласятся с уставом», — говорится в материале агентства.

Критики инициативы Трампа опасаются, что президент США таким образом создает альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций (ООН) , которую давно критикует.

Кто войдет в «Совет мира»?

Первым председателем «Совета мира» стал Дональд Трамп. В исполнительный совет также вошли, как рассказали в Белом доме, «лидеры с опытом работы в сфере дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии». Это госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, миллиардер Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности Соединенных Штатов Роберт Габриэль.

Окончательный состав стран — участниц «Совета мира» на данный момент неизвестен. При этом о получении приглашения от американского лидера уже сообщили президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Приглашения получили и другие страны, включая многочисленные европейские государства, Саудовскую Аравию, Индию, Пакистан, Египет, Канаду и Парагвай. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что дополнительно приглашен был и Израиль», — писала Financial Times.