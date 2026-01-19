Размер шрифта
Врач назвал главные принципы долголетия для людей разного возраста

Daily Mirror: набор мышц в 30 лет снижает риск проблем со здоровьем после 60
Ingram Images/Global Look Press

Для увеличения продолжительности жизни в возрасте 30 лет необходимо сконцентрироваться на наборе мышечной массы, а в 40 — начать регулярные медицинские обследования. Об этом изданию Daily Mirror рассказал врач Иэн К. Смит из Притцкеровской медицинской школы Чикагского университета.

По словам специалиста, в 30 лет в организме начинаются первые метаболические сдвиги, однако он все еще хорошо сопротивляется старению. Поэтому ключевая задача в этом возрасте — профилактика. Смит рекомендует выстраивать питание с упором на нежирный белок, растительные продукты и полезные жиры, сокращать ультрапереработанную пищу и регулярно тренироваться. Набор и сохранение мышечной массы в этом возрасте, по его словам, снижают риск болезней в будущем.

«В 40 лет фокус смещается от наращивания ресурсов к их защите. В этот период следует внимательнее относиться к рациону, тренироваться осознанно, избегая травм, и проводить регулярные медицинские обследования. Именно в этом возрасте раннее выявление проблем может сыграть решающую роль», — отмечает эксперт.

В 50 лет, отмечает врач, ускоряется потеря мышечной массы, усиливаются воспалительные процессы и растет риск хронических заболеваний. Поэтому приоритетом становится не столько контроль веса, сколько поддержание устойчивости организма. Специалист рекомендует увеличить долю полезных жиров и растительной пищи, а также уделять особое внимание упражнениям на подвижность суставов.

После 60 лет главной целью становится сохранение независимости. По словам врача, регулярное движение, поддержание физической активности и целенаправленная работа над когнитивными функциями помогают дольше сохранять качество жизни и самостоятельность.

Ранее была названа эффективная диета для замедления старения мозга.

