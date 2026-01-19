Размер шрифта
Юрист оценил шансы Джигана оспорить брачный договор с Самойловой

Юрист Хаминский: Джиган пропустил срок на оспаривание брачного договора
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Шансы рэпера Джигана оспорить брачный договор с моделью Оксаной Самойловой минимальны — прошло слишком много времени с момента его подписания. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Оспорить брачный договор можно, но в случае Дениса Устименко (настоящее имя Джигана) решающим фактором становится время. Договор был подписан в 2020 году, а иск предполагается подать лишь сейчас. Это создает критическую проблему со сроками исковой давности. Для оспариваемых сделок, например, если доказывать, что договор был подписан под влиянием угроз, обмана или в болезни, срок давности составляет всего один год. Он начинается с момента, когда истец узнал о нарушении своих прав или прекращении угроз. Даже для ничтожных сделок, к которым можно отнести договор, ставящий одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, срок давности — три года. Судя по публичным заявлениям Оксаны Самойловой, условия договора действительно могли поставить Джигана в заведомо проигрышную позицию, если после 2020 года он не приобретал имущества. Это классический признак ничтожности по Семейному кодексу. Также могли иметь место и пороки воли: состояние после лечения, страх потерять семью», — сказал Хаминский.

Однако все эти юридически весомые аргументы разбиваются о формальный, но непреложный барьер — пропуск сроков, подчеркнул юрист.

«Без уважительных причин для его восстановления, доказать которые крайне сложно, суд откажет в удовлетворении иска, не исследуя даже существо дела. Шансы на успех минимальны», — констатировал Хаминский.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

По договору все имущество, нажитое в браке, в том числе недвижимость и единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой. По словам Жорина, совокупность обстоятельств, при которых был подписан договор, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

Ранее юристка Екатерина Гордон отказалась вставать на чью-либо сторону в разводе Джигана и Самойловой.

