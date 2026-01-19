Размер шрифта
Россиянка избила охранника магазина из-за пяти плиток шоколада

В Тольятти любительница шоколада избила охранника магазина
Александр Кряжев/РИА Новости

В Тольятти будут судить 37-летнюю местную жительницу, которая напала на охранника магазина при попытке кражи шоколада. Об этом сообщает издание «Тольятти 24».

Обвиняемая спрятала пять плиток шоколада под одеждой и попыталась покинуть торговый зал , не оплатив товар. Охранник, заметивший кражу, остановил ее у выхода и сумел изъять часть товара. В ответ покупательница нанесла ему несколько ударов руками и ногами.

Во время конфликта из-под одежды выпали остальные плитки. Воспользовавшись тем, что охранник наклонился их поднять, женщина ударила его снова и скрылась с места происшествия. Позднее ее личность была установлена, вину она признала полностью. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

До этого житель Липецка украл из магазина партию кофе и шоколадную пасту. Мужчина под видом покупателя погрузил в несколько тележек 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты и вывез украденное через служебный вход.

Ранее вооруженный пистолетом челябинец украл из магазина 80 шоколадок.

