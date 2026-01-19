Над Россией сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1426-й

Силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Российские военные сбили 31 БПЛА в Белгородской области, 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской, по три — в Брянской и Тамбовской, один — в Курской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.