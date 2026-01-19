Размер шрифта
Над Россией сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1426-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1426-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

Силы ПВО уничтожили 92 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Российские военные сбили 31 БПЛА в Белгородской области, 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской, по три — в Брянской и Тамбовской, один — в Курской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:25

Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.

8:05

🔴 Минобороны РФ: за ночь средствами ПВО сбиты 92 украинских БПЛА

▪️ 31 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 29 БПЛА – над территорией Саратовской области,
▪️ 25 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Курской области.

8:00

Сегодня 1426-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
