Над Россией сбиты 92 украинских беспилотника. Военная операция, день 1426-й

Взрывы прогремели на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров.
🔴 Минобороны РФ: за ночь средствами ПВО сбиты 92 украинских БПЛА
▪️ 31 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 29 БПЛА – над территорией Саратовской области,
▪️ 25 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Курской области.
Сегодня 1426-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.