Духи, колдуны и отважные девочки: о ком снимает Хаяо Миядзаки

В этом январе 85-летие отметил самый добрый волшебник современной мультипликации — режиссер Хаяо Миядзаки. Он родился в Японской империи в разгар Второй мировой, семья была обеспеченной, поскольку отец Миядзаки работал директором фабрики по изготовлению деталей к самолетам. Но тема ужасов войны появится в его творчестве не раз.

Хаяо Миядзаки с детства мечтал стать аниматором — огромное впечатление на него оказали японский мультфильм «Легенда о белой змее» 1958 года, советская «Снежная королева» 1957-го и французский мультфильм «Король и птица» 1952-го. Первый самостоятельный анимационный проект он снял в 1984 году по собственной манга-серии — «Навсикая из долины ветров».

Хотя мультфильмы Миядзаки — удивительно добрые, красивые и обязательно со счастливым концом, сам режиссер называет себя пессимистом. «Но когда снимаю, мне не хочется переносить свой пессимизм на детей», — добавляет он. А еще Миядзаки считает, что детям не нужно смотреть слишком много аниме: лучше проводить время на природе.

Погружаясь в его мультфильмы, понимаешь, что он прав — ведь никто так, как Миядзаки, не умеет показать на экране лес, реку, цветущую поляну или рисовые поля.

Мы собрали 11 мультфильмов Хаяо Миядзаки, которые обязательно нужно посмотреть, чтобы перестать быть пессимистом и полюбить природу.