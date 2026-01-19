Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Фото

Духи, колдуны и отважные девочки: о ком снимает Хаяо Миядзаки

Крещенские купания: как россияне окунались в прорубь
Киев во тьме, Камчатка под снегом: 11 главных фото недели
Курорт мечты СССР: как советские граждане отдыхали в Крыму
Эрнст, Цискаридзе, Ургант: кто пришел на прощание с Золотовицким

В этом январе 85-летие отметил самый добрый волшебник современной мультипликации — режиссер Хаяо Миядзаки. Он родился в Японской империи в разгар Второй мировой, семья была обеспеченной, поскольку отец Миядзаки работал директором фабрики по изготовлению деталей к самолетам. Но тема ужасов войны появится в его творчестве не раз.

Хаяо Миядзаки с детства мечтал стать аниматором — огромное впечатление на него оказали японский мультфильм «Легенда о белой змее» 1958 года, советская «Снежная королева» 1957-го и французский мультфильм «Король и птица» 1952-го. Первый самостоятельный анимационный проект он снял в 1984 году по собственной манга-серии — «Навсикая из долины ветров».

Хотя мультфильмы Миядзаки — удивительно добрые, красивые и обязательно со счастливым концом, сам режиссер называет себя пессимистом. «Но когда снимаю, мне не хочется переносить свой пессимизм на детей», — добавляет он. А еще Миядзаки считает, что детям не нужно смотреть слишком много аниме: лучше проводить время на природе.

Погружаясь в его мультфильмы, понимаешь, что он прав — ведь никто так, как Миядзаки, не умеет показать на экране лес, реку, цветущую поляну или рисовые поля.

Мы собрали 11 мультфильмов Хаяо Миядзаки, которые обязательно нужно посмотреть, чтобы перестать быть пессимистом и полюбить природу.
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+