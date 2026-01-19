Размер шрифта
Чешский премьер купил глобус, чтобы найти Гренландию

Премьер Чехии Бабиш купил глобус, чтобы лучше видеть Гренландию
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признался, что купил «большой и красивый» глобус, чтобы найти Гренландию. Его слова приводит РИА Новости.

«Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус», — сказал политик.

Одновременно с этим Бабиш призвал США и страны Европы достичь соглашения внутри НАТО по поводу Гренландии, а не конфликтовать.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии. Глава Белого дома раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его попыткам купить остров, который, по его словам, необходим США для обеспечения национальной безопасности от внешних угроз.

В связи с этим Трамп заявил, что на 100% полон решимости ввести пошлины против стран Европы, выступающих против присоединения Гренландии к США, если сделка о покупке острова не будет достигнута.

Ранее Трампа спросили о силовом захвате Гренландии.

