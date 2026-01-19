Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду выиграл суд у «Ювентуса» по делу о невыплате зарплаты. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринский суд отклонил апелляцию «Ювентуса» на решение, обязывающее выплатить Роналду 9.7 миллиона евро.

Иск основан на тайном соглашении, заключенном в период пандемии коронавируса, которое позволяло клубу отложить выплату части зарплаты португальскому нападающему. Согласно этому документу, «Ювентус» должен был Роналду 9.8 миллиона евро. Первоначально футболист требовал почти вдвое большую сумму — 19.9 миллиона евро, однако арбитражный суд в 2024 году удовлетворил его требования частично.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов.