«Красный — самый лучший цвет». Умер основатель модного дома Valentino

Итальянский дизайнер, основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани ушел из жизни 19 января, ему было 93 года.

Он родился 11 мая 1932 года в итальянском городе Вогера в провинции Павия. Еще в начальной школе Гаравани начал проявлять интерес к моде и рисованию, а потому с юных лет принялся учиться этому ремеслу у своей тети Розы, а затем — у местной портнихи Эрнестины Сальвадео. В возрасте 17 лет будущий кутюрье переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств.

Окончив обучение, Гаравани начал проходить практику у Жана Дессе, однако спустя пять лет был уволен за «затянувшийся отпуск» в Сен-Тропе. Тогда ему на выручку пришел модельер Ги Ларош, который предложил ему работу в недавно основанном модном доме.

В 1959 году Гаравани вернулся в родную Италию, где начал работать с Эмилио Шубертом и Винченцо Фердинанди. Тогда же при поддержке отца молодой модельер открыл собственную компанию, однако уже в следующем году бизнес оказался на грани банкротства. Спас его предприниматель Джанкарло Джамметти, который стал деловым партнером и верным другом кутюрье на всю жизнь.

Настоящий прорыв для Гаравани случился в 1962 году на первом показе в Палаццо Питти во Флоренции, где он представил платья в фирменном «rosso Valentino» — ярко-красном цвете. Вскоре модельер начал одевать знаменитостей, среди которых оказались в том числе бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, актрисы Элизабет Тейлор и Одри Хепберн.

«Красный — самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков красного», — отмечал модельер.

Гаравани никогда не был в браке, детей у него нет. В молодости он был влюблен в манекенщицу и актрису Марилу Толо. Модельер хотел на ней жениться, но женщина предпочла другого.

В 1998 году Гаравани и его партнер Джамметти продали свою компанию примерно за $300 млн, однако основатель дома оставался креативным директором вплоть до ухода на пенсию в 2007 году. Последние годы жизни он провел в Риме, периодически отправляясь в морские круизы и на мировые курорты. В его окружении отмечали, что он всегда любил роскошь.

Фотографии Валентино Гаравани в разные периоды жизни — в галерее «Газеты.Ru».
 
