«Вся аллея заставлена украинскими флагами». В Варшаве сорвали возложение венков советским воинам

9 мая собравшаяся на мемориальном кладбище в Варшаве толпа помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венки к могилам погибших советских солдат. По его словам, когда дипломаты прибыли на место возложения, там было много протестующих, «вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами». Как пояснили в полиции, акция была зарегистрирована, поэтому препятствовать действиям толпы правоохранительные органы не могли. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Собравшаяся во вторник, 9 мая, на мемориальном кладбище в Варшаве толпа помешала послу РФ Сергею Андрееву возложить венки, передает ТАСС.

Сотрудники российской дипмиссии прибыли на мемориальное кладбище, чтобы почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. «Толпа окружила их и мешала пройти», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, через динамик от посла России требовали, чтобы он снял георгиевскую ленточку.

«Дипломатов оттеснили обратно к автомобилям, на которых они прибыли», — добавил очевидец событий, отметив, что послу и его спутникам пришлось уехать.

Позднее сам Андреев сообщил, что российские дипломаты не пострадали во время блокады возложения венков.

По его словам, когда дипломаты прибыли на место возложения, «там было много протестующих, вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами».

«Когда мы вышли из машин с венками и цветами, нам заблокировала дорогу толпа протестующих», — подтвердил он.

Андреев добавил, что полиция обеспечивала безопасность, никаких попыток оскорбления действием в отношении [дипломатов РФ] не было.

«Все нормально, никто не пострадал», — констатировал посол. По его словам, старший полицейский проинформировал, что акция на площади у мемориального кладбища была зарегистрирована варшавской мэрией.

«Поэтому, как они сказали, у них нет оснований нас поддерживать и препятствовать этим действиям [толпы]», — пояснил Андреев.

«Пришлось развернуться и уехать», — сказал Андреев, напомнив, что в Варшаве возложить венок российским дипломатам мешают 9 мая уже второй год подряд.

«Это для нас ничего не меняет. Это наш праздник. Мы отмечаем его с оптимизмом. Никакие мелкие или большие пакости нас не смутят», — заключил он.

Ровно год назад, 9 мая 2022-го, на посла России в Польше напали в День Победы, облив его красной жидкостью. Это произошло во время возложения цветов к могилам советских солдат. В итоге дипломат, не положив венок, покинул кладбище в сопровождении полиции, напоминает РИА Новости.

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Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве было заложено в 1950 году. Там на площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. На мемориальной доске размещена надпись на двух языках:

«Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год».

Всего на территории Польши в годы Великой Отечественной войны погибли более 600 тыс. советских воинов.

Драка в Тиргартене и запрет флагов

Отметим, что 7 мая у советского военного мемориала в Берлине произошла драка. Несколько детей в сопровождении взрослых забрались на танки, сотрудник полиции попросил их спуститься.

«Между 47-летним мужчиной из группы и 45-летним мужчиной, который пришел с ним и носил на спине украинский флаг, завязался ожесточенный спор. Говорят, что речь шла о войне на Украине», — пишет Berliner Zeitung.

Ранее административный суд Берлина запретил демонстрировать российские и советские флаги, а также георгиевские ленты во время мероприятий 9 мая. При этом аналогичные ограничения в отношении украинских флагов были сняты, пишет газета Tagesspiegel.