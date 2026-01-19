Министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил глава ведомства Михай Попшой в эфире радиостанции Radio Moldova.

По словам министра, ведомство сейчас занято разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества.

«С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения», — сказал глава МИД Молдавии.

Попшой добавил, что процессы в правительстве будут завершены к середине февраля. После этого решение примет парламент, отметил министр.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные страны оказывают давление на Молдавию и Украину, заставляя их разрывать связи в рамках СНГ под предлогом фиктивной перспективы членства в Евросоюзе. Глава ведомства также коснулся темы ОДКБ, намекнув на то, что один из партнеров по организации не принимает активного участия из-за условий, выдвигаемых со стороны Запада.

Ранее в МИД РФ рассказали о лицемерной позиции Молдавии в отношении СНГ.