В Молдавии заявили о запуске процедуры выхода из СНГ

МИД Молдавии начал необходимые процедуры для полного выхода республики из СНГ
Министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил глава ведомства Михай Попшой в эфире радиостанции Radio Moldova.

По словам министра, ведомство сейчас занято разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества.

«С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения», — сказал глава МИД Молдавии.

Попшой добавил, что процессы в правительстве будут завершены к середине февраля. После этого решение примет парламент, отметил министр.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные страны оказывают давление на Молдавию и Украину, заставляя их разрывать связи в рамках СНГ под предлогом фиктивной перспективы членства в Евросоюзе. Глава ведомства также коснулся темы ОДКБ, намекнув на то, что один из партнеров по организации не принимает активного участия из-за условий, выдвигаемых со стороны Запада.

Ранее в МИД РФ рассказали о лицемерной позиции Молдавии в отношении СНГ.

