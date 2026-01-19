В Пензе студент грабил дома по указанию мошенников

В Пензе студент колледжа задержан по подозрению в ограблении двух домов, которое он совершил по указке телефонных аферистов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию Пензы обратились двое жителей Первомайского района с заявлениями о кражах из их домов, из жилищ похитили деньги и драгоценности. Оперативники установили и задержали подозреваемого в течение суток. Им оказался 18-летний студент одного из пензенских колледжей.

Как выяснилось, на преступление молодого человека толкнули телефонные мошенники. По словам задержанного, с ним неделю общался мужчина, представившийся сотрудником банка. Аферист убедил студента, что на его мать мошенники оформили крупный кредит, и для решения проблемы потребовал перевести 700 тысяч рублей. У молодого человека не оказалось таких денег, тогда злоумышленники дали ему указание забрать нужную сумму в долг по двум конкретным адресам.

Следуя инструкциям, юноша проник в два дома в одном квартале — в первый через разбитое окно, во второй через незапертый гараж. Похищенные ювелирные изделия он сдал в ломбарде, а всю выручку вместе с наличными деньгами в сумме более 800 тысяч рублей перевел на счета, указанные мошенниками. В отношении студента возбуждены уголовные дела, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

