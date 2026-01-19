В ООН рассказали, получал ли Гутерреш приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Генсек ООН Гутерреш не получал приглашения войти в «Совет мира» по Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш не получал приглашения войти в «Совет мира» по сектору Газа. Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель его представителя Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о каких-либо сообщениях, которые мы получали по этому поводу», — сказал он в ответ на вопрос, получил ли Гутерреш приглашение войти в совет.

Также стало известно, что генсек пропустит форум в Давосе, куда ранее собирался поехать по причине «сильной простуды».

До этого президент РФ Владимир Путин получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании президент США объявил 16 января. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Путиным, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, сможет ли «Совет мира» по Газе заменить ООН.