Знаменитый телеведущий, взявший интервью у Зеленского, попал в больницу

Британского телеведущего Пирса Моргана госпитализировали с переломом шейки бедра
Знаменитый британский телеведущий и журналист Пирс Морган попал в больницу с переломом шейки бедра. О своей госпитализации он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав снимок из больничной палаты.

На фото 60-летний Морган лежит на койке в больничной одежде и показывает жест с большим пальцем вверх, демонстрирующий, что у него все хорошо. Журналист уточнил, что травмировался, когда споткнулся о небольшую ступеньку в одном из ресторанов Лондона и упал.

«Упал как мешок с картошкой. Сломал шейку бедра. Настолько серьезно, что мне нужно новое бедро», — написал Морган.

Он уточнил, что ему в течение шести недель придется передвигаться при помощи костылей. Кроме того, врачи запретили ему длительные перелеты в ближайшие 12 недель.

В феврале 2025 года Пирс Морган взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Во время беседы с журналистом политик заявил, что без поддержки США Украина продолжит терять территории. Кроме того, Зеленский признал, что военная техника, которую ВСУ получают от Запада, не является «совсем уж новой».

Ранее телеведущая потеряла глаз из-за взорвавшегося в доме фейерверка.

