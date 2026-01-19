Знаменитый британский телеведущий и журналист Пирс Морган попал в больницу с переломом шейки бедра. О своей госпитализации он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав снимок из больничной палаты.

На фото 60-летний Морган лежит на койке в больничной одежде и показывает жест с большим пальцем вверх, демонстрирующий, что у него все хорошо. Журналист уточнил, что травмировался, когда споткнулся о небольшую ступеньку в одном из ресторанов Лондона и упал.

«Упал как мешок с картошкой. Сломал шейку бедра. Настолько серьезно, что мне нужно новое бедро», — написал Морган.

Он уточнил, что ему в течение шести недель придется передвигаться при помощи костылей. Кроме того, врачи запретили ему длительные перелеты в ближайшие 12 недель.

В феврале 2025 года Пирс Морган взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Во время беседы с журналистом политик заявил, что без поддержки США Украина продолжит терять территории. Кроме того, Зеленский признал, что военная техника, которую ВСУ получают от Запада, не является «совсем уж новой».

