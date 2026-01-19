Размер шрифта
Жителям ЕС разослали инструкции для подготовки к ядерной войне

Ковач: жители ЕС получили инструкции из Брюсселя по подготовке к ядерной войне
Жители Евросоюза получили инструкцию по безопасности и выживанию на случай ядерной войны. Об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик уточнил, что инструкция была разработана крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией. Ковач возмутил тот факт, что вместо того, чтобы стремиться к миру, парламентарии в Брюсселе ведут подготовку к масштабному военному конфликту.

На своей странице политик опубликовал часть стратегии, в которой, в частности, содержатся вопросы: «Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены?», «Вам известно, где находится ближайшее убежище?», «Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей?». Затем депутаты дают правильные ответы на эти вопросы.

«Они (депутаты фракции. — прим. ред.) готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию», — написал Ковач.

Он подчеркнул, что официальная позиция Венгрии другая. По словам Ковача, премьер-министр страны Виктор Орбан и правительство делают все возможное, чтобы удержать Венгрию от войны, поскольку народ хочет мира.

До этого в МИД России сообщили об активной подготовке НАТО к прямому столкновению с РФ. Отмечается, что в связи с этим Североатлантический альянс начал кратно наращивать свои военные потенциалы.

Ранее Генштаб Франции призвал граждан готовиться «терять детей» в борьбе с Россией.

