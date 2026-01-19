Стало известно, кто сменит президента Болгарии на его посту

Обязанности президента Болгарии после отставки главы государства Румена Радева будет исполнять вице-президент страны Илияна Йотова. Об этом заявил Радев в обращении к гражданам, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова станет достойным главой государства», — сказал президент.

18 января Радев объявил о своей отставке. По словам политика, он планирует принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежными после того, как политические партии в парламенте не смогли сформировать новое правительство.

В декабре прошлого года премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке кабмина на фоне протестов в стране. Болгарское телеграфное агентство отметило, что это произошло в момент, когда парламент собирался проголосовать за вотум недоверия правительству.

Ранее правительство Кот-д'Ивуара ушло в отставку.