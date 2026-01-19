В Госдуме призвали поднять зарплаты россиянам

Зарплаты россиян в 2026 году следует увеличить пропорционально тарифам на ЖКУ, которые поднимутся минимум на 10%. Об этом RTVI заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Наши тарифы ЖКХ должны вырасти за три года на 30% — это уже заложено, а на самом деле будет больше, меньше у нас не бывает. В этой связи если повышаются тарифы ЖКХ на 10%, то и зарплата должна повышаться на 10%. То есть правительство бережет коммунальное хозяйство от инфляции», — сказал депутат.

Арефьев добавил, что индексация ЖКХ на 10% говорит о реальном показателе инфляции на уровне 10%, а не заявленных 6%. В связи с этим первый зампред комитета призвал требовать от правительства проводить индексацию, соответствующую реальному уровню инфляции.

17 января доктор экономических наук, профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова сообщила, что у российских инженеров и сотрудников IT-сферы ожидается рост зарплат в 2026 году. По ее словам, больше всего оплата труда может увеличиться у сотрудников компаний, испытывающих кадровый голод и наращивающих обороты.

