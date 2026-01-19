Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Словакии высказались о глубоком кризисе отношений ЕС с США

Шимечка: торговая война между США и ЕC нанесет ущерб словацкой промышленности
Yves Herman/Reuters

Отношения Европейского союза и США в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется «торговая война». Об этом заявил словацкий политик, лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

«Мы оказались, наверное, в самом глубоком кризисе в отношениях между США и Европой, кризисе, который может иметь прямое влияние на безопасность и экономику нашей страны…», — сказал он.

Шимечка напомнил, что президент США Дональд Трамп увеличил давление на Гренландию, добавив к этому угрозу введения пошлин в отношении стран Европы. Он намерен их ввести, если европейцы и дальше будут против аннексии острова Вашингтоном.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских Вооруженных сил.

Ранее британский премьер разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27659575_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+