В Словакии высказались о глубоком кризисе отношений ЕС с США

Отношения Европейского союза и США в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется «торговая война». Об этом заявил словацкий политик, лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

«Мы оказались, наверное, в самом глубоком кризисе в отношениях между США и Европой, кризисе, который может иметь прямое влияние на безопасность и экономику нашей страны…», — сказал он.

Шимечка напомнил, что президент США Дональд Трамп увеличил давление на Гренландию, добавив к этому угрозу введения пошлин в отношении стран Европы. Он намерен их ввести, если европейцы и дальше будут против аннексии острова Вашингтоном.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских Вооруженных сил.

Ранее британский премьер разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии.