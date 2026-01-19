Стало известно, когда Трамп хочет подписать соглашение о «Совете мира»

Bloomberg: Трамп хочет подписать в Давосе соглашение о «Совете мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп хочет 22 января в Давосе провести церемонию подписания соглашения о «Совете мира» по сектору Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Трамп намерен добиться подписания полного устава и полномочий комитета в Давосе в четверг. Однако некоторые детали, прописанные мелким шрифтом, заставили приглашенных задуматься, стоит ли принимать предложение», — говорится в материале.

В частности, для многих стало неожиданностью и вызвало недоумение требование американского лидера внести миллиард долларов за постоянное членство в совете. Кроме того, устав содержит формулировки, согласно которым окончательные полномочия по принятию решений принадлежат Трампу.

Как уточняет издание, европейские страны работают над изменением условий и пытаются убедить арабские страны оказать давление на главу Белого дома по этому вопросу.

До этого президент РФ Владимир Путин получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе. О его формировании президент США объявил 16 января. Газета Financial Times назвала приглашение знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Путиным, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, сможет ли «Совет мира» по Газе заменить ООН.