ЦИК Украины предупредил о рисках проведения выборов президента онлайн

Проведение выборов президента Украины в режиме онлайн грозит фальсификацией результатов. Об этом заявил глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Олег Диденко, передает агентство Reuters.

По его словам, до начала конфликта с Россией в посольствах и консульствах Украины было 102 избирательных участка. Он отметил, что такого количества сегодня недостаточно, чтобы организовать голосование для миллионов беженцев.

Диденко добавил, что, по мнению ЦИК, наиболее реалистичным вариантом является открытие избирательных участков за пределами дипломатических представительств. Глава комиссии пояснил, что онлайн-голосование или голосование по почте может подвергнуться риску внешнего вмешательства и попыткам дискредитации процесса.

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о выборах главы республики во время конфликта может быть принят в феврале текущего года. Он отметил, что это будет зависеть от результатов мирных переговоров и работы рабочей группы Верховной рады.

Ранее на Украине допустили проведение выборов одновременно с референдумом.