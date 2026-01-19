Девушка получила переломы, катаясь на тюбинге в Екатеринбурге, и попала на видео

SHOT: в Екатеринбурге девушка сломала два позвонка и ребро, катаясь с горки

В Екатеринбурге 25-летняя девушка получила серьезные травмы, катаясь с горки на тюбинге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда девушка катилась с горки на «ватрушке». На большой скорости она наехала на трамплин, слетела с тюбинга и с силой ударилась о землю. Этот момент попал на видео.

Находившаяся рядом подруга вызвала скорую помощь, и пострадавшую доставили в больницу. Рентген показал серьезные повреждения — компрессионный перелом двух позвонков и перелом ребра.

Врачи назначили пострадавшей строгий постельный режим и обязали носить корсет. Ей разрешено ходить не более десяти минут в день и поднимать тяжестей весом не более трех килограммов.

Ранее дело возбудили после того, как мужчина сломал позвонок, катаясь на тюбинге в Сибири.