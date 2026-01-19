У Земли зафиксировали самый мощный за четверть века радиационный шторм

В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла начался радиационный шторм уровня S4. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! Уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу», — говорится в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что рекордным радиационным штормом до сих пор остается явление, зафиксированное еще в прошлом веке. По данным ученых, тогда поток солнечных протонов составило около 40 тысяч единиц.

Несколькими часами ранее на Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса M. По данным ИКИ РАН, явление уровня M1.20 зафиксировали в 14:19. Также 19 января произошла вспышка уровня C2.83. Своего максимума она достигло в 15:27.

