В Венгрии отказались поддерживать совместное заявление ЕС по Гренландии

Венгрия не станет поддерживать возможное совместное заявление стран Европейского союза (ЕС) по Гренландии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с главой МИД Чехии Петром Мацинкой, трансляцию вел телеканал M1.

«Мы считаем это двусторонним вопросом, решение которого возможно путем переговоров между двумя сторонами. Я не считаю это вопросом Евросоюза, поэтому вчера на консультации постоянных представителей мы указали, что не считаем необходимым и, следовательно, возможным выпускать совместное заявление ЕС», — сказал глава ведомства.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии. Затем европейские страны НАТО заявили о старте совместной разведывательной миссии в Гренландии. В ответ глава Белого дома пообещал ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против участников миссии НАТО, а также увеличить их до 25% с 1 июня.

19 января президент США заявил, что Европа должна сфокусироваться на украинском конфликте, а не на Гренландии. Глава Белого дома раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его попыткам приобрести остров, который, по словам американского президента, необходим для обеспечения национальной безопасности от внешних угроз.

Ранее Писториус назвал «беспрецедентной» позицию Трампа по Гренландии.