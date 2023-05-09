«У ВСУ нет шансов снова закрепиться на островах». Что происходит на Днепре под Херсоном

Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, утверждает источник РИА Новости. На этом фоне появились пока не подтвержденные сообщения, что контрнаступление ВСУ может быть перенесено с 9 мая на более поздний срок. Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил, что украинские войска якобы намерены попытаться захватить АЭС и форсировать Днепр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — утверждает собеседник агентства.

Ранее были распространены кадры видеозаписи ударов планирующими боеприпасами, как утверждается, по расположениям и опорным пунктам ВСУ на островах Черкесский и Большой.

«Теперь их [украинских военных] там нет, а все подходы контролируются», — отметил источник. По его оценкам, у украинских войск нет никаких шансов снова закрепиться на островах.

Он также проинформировал, что российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, на семи скоростных катерах.

«Корреспондент РИА Новости, проехав от Кинбурнской косы до Алешек, убедился, что на левом берегу Днепра на этом отрезке нет никаких признаков присутствия украинских войск, подъезды к городу со всех сторон контролируются российскими военными», — говорится в публикации.

На этом фоне Telegram-канал «Военкоры Русской весны» утверждает, что контрнаступление ВСУ может быть перенесено с 9 мая на более поздний срок.

«С разных сторон поступают сведения, что сегодня ВСУ якобы в наступление не пойдут.

Есть некоторые косвенные подтверждения данной информации. В том числе это обсуждают в своих чатах украинские военные.

Повлияли ли на это массированные российские авиационные и ракетные удары — пока не знаем. Ждем развития событий. В любом случае наступление врага ожидается всеми со дня на день», — следует из текста.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что ВСУ планируют контрнаступление в Запорожской области, при этом украинские войска якобы намерены попытаться захватить атомную электростанцию и форсировать Днепр.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «контрнаступление ВСУ на Крым».

По его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Он также отметил, что успех ВСУ будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

«Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение.

Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны», — заявил Зеленский.

По его словам, «война может продолжаться годами или даже десятилетиями». При этом он не раскрыл никаких подробностей или сроков предполагаемого контрнаступления.