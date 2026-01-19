Карпин назвал целью своего приезда в Испанию разговор с Захаряном

Карпин: я приехал в Испанию, чтобы побыть с Захаряном и поговорить с ним

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что целью его приезда в Испанию является разговор с россиянином Арсеном Захаряном, выступающим в испанском «Реал Сосьедад». Его слова передает Diario Vasco.

«Я приехал, чтобы побыть с Захаряном, поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует, а также насладиться матчем «Реал Сосьедад» — «Сельта» на следующей неделе», — рассказал Карпин.

Российский специалист посетил матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1) в Сан-Себастьяне.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 7 матчей, забил 1 гол и сыграл 222 минуты.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Карпин обсудил с испанским СМИ отстранение сборной России.