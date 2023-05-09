«У Вечного огня много цветов». Как в Киеве отмечают День Победы

Жители Киева в День Победы несут цветы в парк Славы к Вечному огню, передает украинское издание «Страна» во вторник, 9 мая.
СМИ также публикуют фотографии возложения. На них видно, что у Вечного огня много цветов. В парке дежурят полицейские.
На Украине 9 мая проходит как обычный рабочий день — в условиях военного положения в стране приостановлено действие Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней.
В 2022 году, после начала российской спецоперации, 9 мая тоже было рабочим днем на Украине. Ранее, в соответствии с законодательством, этот день был выходным, напоминает ТАСС.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая, а 8 мая предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На этом фоне замглавы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене ко Дню Победы.
«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — заявил Мельник.
В украинском посольстве в ФРГ ранее объявили, что в 2023 году сознательно отказывается возлагать венки и цветы на советских мемориалах или на местах с советской символикой в Берлине.
Вместо этого в посольстве Украины приняли решение посетить немецкий мемориал «Нойе вахе» памяти жертв войны и тирании.
Мельник был послом Украины в 2014–2022 годах, отметившись при этом рядом скандальных высказываний. В ноябре прошлого года его назначили заместителем министра иностранных дел. Он возлагал цветы в парке Тиргартен в том числе и в 2022 году.
Добавим, что 9 мая собравшаяся на мемориальном кладбище в Варшаве толпа помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венки к могилам погибших советских солдат. По его словам, когда дипломаты прибыли на место возложения, там было много протестующих, «вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами».
В свою очередь, в полиции пояснили, что акция была зарегистрирована, поэтому препятствовать действиям толпы правоохранительные органы не могли. Никто не пострадал.
Ровно год назад, 9 мая 2022-го, на посла России в Польше напали в День Победы, облив его красной жидкостью. Это произошло во время возложения цветов к могилам советских солдат. В итоге дипломат, не положив венок, покинул кладбище в сопровождении полиции.