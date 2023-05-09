«У Вечного огня много цветов». Как в Киеве отмечают День Победы

Люди несут цветы к Вечному огню в парке Славы в Киеве в День Победы, пишут украинские СМИ во вторник, 9 мая. Местные издания также публикуют фотографии возложения. На них видно, что у Вечного огня много цветов. В парке дежурят полицейские. Отметим, что на Украине 9 мая проходит как обычный рабочий день второй год подряд — в условиях военного положения в стране этот день не является выходным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Жители Киева в День Победы несут цветы в парк Славы к Вечному огню, передает украинское издание «Страна» во вторник, 9 мая.

СМИ также публикуют фотографии возложения. На них видно, что у Вечного огня много цветов. В парке дежурят полицейские.

На Украине 9 мая проходит как обычный рабочий день — в условиях военного положения в стране приостановлено действие Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней.

В 2022 году, после начала российской спецоперации, 9 мая тоже было рабочим днем на Украине. Ранее, в соответствии с законодательством, этот день был выходным, напоминает ТАСС.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая, а 8 мая предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На этом фоне замглавы МИД Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника на посту посла в Германии Алексея Макеева за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу в Тиргартене ко Дню Победы.

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — заявил Мельник.

close Танк Т-34 на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (второй слева) идут к трибунам перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года Президент РФ Владимир Путин и гости на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В украинском посольстве в ФРГ ранее объявили, что в 2023 году сознательно отказывается возлагать венки и цветы на советских мемориалах или на местах с советской символикой в Берлине.

Вместо этого в посольстве Украины приняли решение посетить немецкий мемориал «Нойе вахе» памяти жертв войны и тирании.

Мельник был послом Украины в 2014–2022 годах, отметившись при этом рядом скандальных высказываний. В ноябре прошлого года его назначили заместителем министра иностранных дел. Он возлагал цветы в парке Тиргартен в том числе и в 2022 году.

Добавим, что 9 мая собравшаяся на мемориальном кладбище в Варшаве толпа помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венки к могилам погибших советских солдат. По его словам, когда дипломаты прибыли на место возложения, там было много протестующих, «вся аллея была заставлена украинскими флагами, крестами».

В свою очередь, в полиции пояснили, что акция была зарегистрирована, поэтому препятствовать действиям толпы правоохранительные органы не могли. Никто не пострадал.

Ровно год назад, 9 мая 2022-го, на посла России в Польше напали в День Победы, облив его красной жидкостью. Это произошло во время возложения цветов к могилам советских солдат. В итоге дипломат, не положив венок, покинул кладбище в сопровождении полиции.