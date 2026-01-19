Размер шрифта
В Москве сорвали новую мемориальную доску журналистки Анны Политковской

В Москве сорвали временную мемориальную доску журналистки Анны Политковской 
Неизвестные снова сорвали мемориальную доску журналистки Анны Политковской. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, ответственность за уничтожение первого мемориала взяла на себя запрещенная в России неонацистская группировка.

Накануне бывший муниципальный депутат Александр Замятин сообщил, что в Москве неизвестные разбили мемориальную доску Политковской. Она была установлена на доме на Лесной улице, где жила журналистка.

Позже активисты повесили временную самодельную мемориальную доску. Вскоре после этого у здания возложили цветы.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Организатором преступления назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

В конце 2022 года фигурант дела Сергей Хаджикурбанов отправился из колонии на спецоперацию. Осужденный получил помилование, дослужился до должности командира батальона разведки. По информации СМИ, чтобы бывшему заключенному пройти такой путь, «нужно реально быть Рэмбо». Вероятно, Хаджикурбанову помог опыт службы в спецназе, предположил адвокат Алексей Михальчик. По делу Политковской Сергей Хаджикурбанов был осужден на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

Ранее бюст российской журналистки установили во Франции.
 
