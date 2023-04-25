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Военная операция на Украине. День 426-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 426-й день

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Боец ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмут)

Боец ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмут)

Евгений Биятов/РИА Новости
Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, сообщает The New York Times. ВС РФ начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ. Глава МИД Польши считает, что следующий пакет санкций ЕС будет принят не ранее конца мая. ЕС и Япония не поддержали предложение США полностью запретить экспорт в Россию, пишет Financial Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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