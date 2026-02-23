Размер шрифта
Здание Капитолия за километр обнесли заборами перед посланием Трампа Конгрессу

РИА Новости: накануне выступления Трампа вокруг Капитолия появились два забора
Elizabeth Frantz/Reuters

В преддверии ежегодного обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу, которое состоится завтра, власти Вашингтона выставили вокруг Капитолия два кольца защитных ограждений, дальнее — почти в километре от здания. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня, за день до выступления, вокруг Капитолия и прилегающего к нему паркового комплекса были возведены сплошные заборы высотой более двух метров. Подойти к зданию конгресса пока еще можно, но только через охраняемые проходы рядом с контрольно-пропускными пунктами для автотранспорта. За движением автомобилей и соблюдением порядка по внутреннему периметру круглосуточно следят наряды полиции.

Второй рубеж ограждений, который заметно ниже по высоте и сооружен из металла и бетона, находится на значительном удалении от Капитолия — вплоть до Национальной аллеи, почти за километр от здания американского парламента.

Обращение о положении страны (State of the Union) запланировано на 24 февраля. Трамп выступит перед членами обеих палат Конгресса, чтобы подвести итоги работы своей администрации и обозначить планы на будущее. Это послание является конституционной обязанностью президента США и традиционно используется для оценки ситуации в государстве и представления ключевых инициатив Белого дома.

Трамп уже предупредил, что нынешнее обращение будет продолжительным, поскольку ему «есть о чем поговорить». Он также заявил, что хотел бы стать менее значительным политическим деятелем, чтобы за ним перестали охотиться «сумасшедшие стрелки».

Ранее Трамп признался, что готов творить «ужасные вещи» с другими странами.
 
