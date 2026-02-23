Энергетическая блокада Кубы: отправляет ли Россия нефть на Остров свободы?

Посольство РФ опровергло отправку нефти на Кубу с военным эскортом

Bloomberg сообщило, что Россия направила на Кубу танкер с нефтью в сопровождении эсминца для прорыва блокады, установленной президентом США Трампом, на фоне острого топливного кризиса на Острове свободы. Посольство России на Кубе опровергло эту информацию. Ранее президент Путин на встрече с главой МИД Кубы назвал ситуацию с блокадой острова неприемлемой, а в МИД РФ уточнили, что Москва готова оказать помощь Кубе. Эксперты считают, что существующих запасов энергоносителей Кубе хватит лишь до конца марта, а в ООН предупредили, что при сохранении блокады Кубе грозит гуманитарный кризис.

Россия не отправляла на Кубу судно с российской нефтью в сопровождении военных кораблей — информация об этом не соответствует действительности, сообщили в Telegram-канале дипмиссии РФ на острове.

В российском посольстве опубликовали скриншот сообщения о том, что судно Sea Horse якобы перевозит на Кубу нефть в сопровождении эсминца.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации не публиковало подобных сообщений», — сказано в публикации.

До этого агентство Bloomberg 21 февраля сообщал, что танкер Sea Horse якобы везет российскую нефть на Кубу.

«Судно Sea Horse, которое, по данным морской разведывательной компании Kpler Ltd., должно прибыть в начале марта, перевозит на Кубу столь необходимые топливные материалы», — утверждало агентство.

Поддержка Кубы

На Острове свободы сложилась кризисная ситуация с топливом в результате блокады США. 18 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой кубинского МИД Бруно Родригесом Паррильей в Москве заявил, что Россия считает эту ситуацию неприемлемой.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного», — приводит его слова РИА Новости.

Владимир Путин подчеркнул, что Россию и Кубу исторически связывают особые отношения.

«Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость»,

— добавил российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что на встрече Родригеса Паррильи и Владимира Путина в том числе обсуждались конкретные меры помощи Кубе.

При этом Песков заявлял, что публично озвучивать варианты помощи Кубе «сейчас нельзя».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС сообщил, что Москва готова оказывать материальную помощь Кубе, и она уже оказывается.

«Сказать, что есть перспектива общебриксовских действий, я не берусь. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны варианты», — сказал Рябков.

Также помощь Кубе оказывает Китай, имеющий с ней тесные связи, добавил Рябков.

«Делаем по максимуму, что в наших силах», — сказал дипломат.

Исход туристов

На фоне блокады острова Минэкономразвития выпустило рекомендацию для россиян, в которой советует пока не посещать Кубу до нормализации обстановки.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки; информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора», — говорится на сайте ведомства.

Минтранс 22 февраля сообщил о завершении вывозных рейсов с Кубы для российских туристов, которые стартовали 13 февраля.

Рейсы выполняли авиакомпании «Россия» и Nordwind, в общей сложности совершив девять рейсов из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву, доставив с острова почти 4,3 тыс. пассажиров.

В ведомстве сообщили, что возобновление рейсов на Кубу будет обсуждаться после нормализации поставок авиакеросина на остров.

Блокада Трампа

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности со стороны Кубы, и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. В Гаване эти меры назвали шантажом и нарушением принципов свободной торговли.

Как писал Bloomberg, усиление военного присутствия США в Карибском море фактически перекрыло значительную часть нефтяных поставок на Кубу.

Остров свободы уже столкнулся с серьезным дефицитом топлива: по данным агентства, спутниковые снимки зафиксировали снижение уровня ночной освещенности примерно на 50%.

Существующих запасов, по оценке старшего аналитика Vortexa Ltd Рохита Ратхода, хватит лишь на несколько недель — к концу марта топливо может иссякнуть. В ООН предупредили, что при сохранении блокады Кубе грозит гуманитарный кризис.