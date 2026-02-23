Размер шрифта
Зеленский заявил, что Лукашенко «извинился» за СВО, и тому есть свидетели

Зеленский: у телефонного разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели
РИА Новости/Reuters

У телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко в 2022 году якобы были свидетели. Об этом заявил сам Зеленский в интервью белорусскому изданию «Зеркало» Белоруссии признано экстремистским и запрещено).

Зеленский утверждает, что Лукашенко во время этого разговора якобы извинялся и предлагал «нанести ответный удар» по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Гомельской области, опасаясь возможных действий со стороны Украины.

«Он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу ответный удар», — сообщил Зеленский.

Впервые детали этого разговора Зеленский раскрыл в январе прошлого года в подкасте Лексу Фридману. Со слов украинского лидера, в феврале 2022 года Лукашенко в телефонном разговоре якобы утверждал, что не имеет никакого отношения к российской специальной военной операции на Украине, и извинялся за происходящее.

Позднее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла заявление Зеленского о том, что Лукашенко извинялся перед ним в первые дни СВО в 2022 году. Эйсмонт подчеркнула, что никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил — «по той простой причине, что извиняться не за что».

Ранее Лукашенко описал СВО тремя словами.
 
