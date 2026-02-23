Размер шрифта
Орбан рассказал, потянет ли Европа финансово конфликт на Украине

Орбан: Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, она по шею погрязнет в долгах. Об этом заявил в ходе выступления перед депутатами парламента премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику и военную машину еще долгие годы. Мы видим, что Украина и Европа быстрее России исчерпают свои военные запасы, деньги и людские ресурсы», — сказал политик.

Кроме того, Орбан напомнил о ядерном военном потенциале России и подчеркнул, что не существует ответа на вопрос, как можно победить ядерную державу.

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что европейская помощь для Украины застопорилась в критический момент.
 
