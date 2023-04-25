«Довести дело до конца». Байден пошел на второй срок

Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он заявил, что «у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию». Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить «вторым номером» Байдена. Если он будет переизбран, то станет президентом США в возрасте 82 лет – впрочем, он уже стал старейшим из действующих американских лидеров.

Президент США Джо Байден сделал официальное объявление о выдвижении на новый срок на грядущих в 2024 году выборах главы американского государства. Об этом он заявил в видеообращении в своем Twitter.

«У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию <...>. Вот почему я вступаю в президентскую гонку <...>. Когда четыре года назад я баллотировался в президенты, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся», — сказал Байден.

Готова поддержать кандидатуру Джо Байдена и вице-президент Камала Харрис – она снова может пойти на выборы «вторым номером», претендуя на свой текущий пост во второй раз.

«Как американцы мы верим в свободу - и мы верим, что наша демократия будет настолько сильна, насколько сильна [будет] наша готовность бороться за нее. Вот почему Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры на переизбрание», — заявила Харрис в своем обращении.

Если Байден будет переизбран, то он станет президентом США в 82-летнем возрасте – став самым пожилым из американских лидеров, заступавших на свой пост.

«Вместе мы можем довести дело до конца», — говорится в сообщении на официальном сайте предвыборной кампании Байдена и Харрис.

В предвыборном лозунге демократов говорится, что «завершить начатое» нужно во «благо американского народа».

Предвыборной кампанией Байдена-Харрис станет руководить советница президента Джули Чавес Родригес, сообщила газета Politico.

Заместителем Родригес станет Квентин Фулкс, ранее работавший над избирательной программой демократа Рафаэля Уорнока на выборах в Сенат Конгресса США.

Члены Демократической партии США «прохладно» воспринимают кандидатуру Байдена, но вариантов лучше не видят, передает газета The Washington Post. Демократы боятся, что победить в 2024 году может экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп – 76-летний политик также заявил о намерении участвовать в президентской гонке.

Политическая карьера Джо Байдена началась в 1970 году. Он закончил Делавэрский и Сиракузский университеты, получив степени по истории, политологии и праву. После был избран членом Совета округа Ньюкасл. Уже через три года Байден избрался в сенат США от штата Дэлавер и стал тогда самым молодым сенатором в истории страны — в 29 лет.

В верхней палате конгресса он пробыл до 2008 года, под конец возглавляя комитет по международным отношениям.

Будучи сенатором, Байден не раз посещал СССР и Российскую Федерацию. Первый его визит состоялся в 1979 году. Он посетил Ленинград.

В короткой заметке «Знакомство с Ленинградом» в газете «Правда» говорится, что тогда 36-летний Байден приехал в Советский Союз во главе группы сенаторов США. Политики возложили венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде, а Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни».

Неоднократно будущий американский президент встречался с генсеком Леонидом Брежневым, президентом СССР Михаилом Горбачевым и советским министром иностранных дел Андреем Громыко.

close 100% Сенатор Джо Байден, 1973 год Bettmann/Bettmann Archive

В 2009-м президент Барак Обама сделал Байдена своим вице-президентом, а в 2012 году пара Обама-Байден снова победили в предвыборной гонке и сохранили свои позиции. В годы трамповского президентства Байден преподавал в университете Пенсильвании международную дипломатию. В 2020 году с минимальным преимуществом обошел Трампа на выборах.