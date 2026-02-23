В Иране назвали основное препятствие к миру в регионе

Наличие у Израиля ядерного оружия является основным препятствием к миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в ходе выступления на сегменте высокого уровня Конференции ООН по разоружению в Женеве, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Ядерный арсенал Израиля — главное препятствие на пути к созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия», — сказал замглавы ведомства.

Гарибабади добавил, что ядерная программа Тегерана носит мирный характер. По его словам, она развивается на основе правовых обязательств, а также идейных и моральных принципов Ирана.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США озвучили условия для нового раунда переговоров с Ираном.