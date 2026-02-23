Именно НАТО, а не Россия, пытается развязать третью мировую войну. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы развязывает глобальную войну.

«Развязывает третью мировую войну НАТО, используя украинцев в качестве пушечного мяса, благодаря таким предателям своего народа как Зеленский», — написал он.

23 февраля украинский президент в интервью BBC заявил что верит, будто бы российский лидер Владимир Путин якобы развязал третью мировую войну. Также Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России. Украинский лидер выразил мнение, что Путин якобы ненавидит его

До этого Зеленский заявил, что Россия и Белоруссия готовят совместные военные учения с «большими рисками» для Украины. Он также напомнил, что в июне 2024 года белорусские военные принимали участие во втором этапе учений российских нестратегических ядерных сил.

Ранее Украина ввела новые санкции против ряда компаний, граждан России и Ирана.