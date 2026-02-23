В Польше высказались об участии в проекте «ядерного зонтика» Франции

Туск: Польша не готова говорить об участии в проекте по ядерному сдерживанию

Польша пока не готова говорить о своем участии в проекте Франции по созданию «ядерного зонтика» над территорией Европы. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Это очень интересная перспектива, сейчас трудно говорить о конкретных решениях, я остаюсь реалистом и полностью осознаю, что нам нужны адекватные и реальные средства реагирования на возможную агрессию врагов», — сказал глава польского кабмина.

Туск добавил, что инициатива Франции пока не была детализирована. По его словам, Варшава и Париж начали переговоры по данному вопросу, но правительству республики нужны конкретные предложения.

В марте прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого заявил о существовании некой «российской угрозы» для европейских стран.

На этом фоне он выразил желание начать дискуссии с зарубежными партнерами о возможности принять государства Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Как сказал глава республики, имеющееся у Парижа ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность» в регионе с 1964 года.

Ранее в Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика»