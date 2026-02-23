Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Польше высказались об участии в проекте «ядерного зонтика» Франции

Туск: Польша не готова говорить об участии в проекте по ядерному сдерживанию
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша пока не готова говорить о своем участии в проекте Франции по созданию «ядерного зонтика» над территорией Европы. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Это очень интересная перспектива, сейчас трудно говорить о конкретных решениях, я остаюсь реалистом и полностью осознаю, что нам нужны адекватные и реальные средства реагирования на возможную агрессию врагов», — сказал глава польского кабмина.

Туск добавил, что инициатива Франции пока не была детализирована. По его словам, Варшава и Париж начали переговоры по данному вопросу, но правительству республики нужны конкретные предложения.

В марте прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого заявил о существовании некой «российской угрозы» для европейских стран.

На этом фоне он выразил желание начать дискуссии с зарубежными партнерами о возможности принять государства Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Как сказал глава республики, имеющееся у Парижа ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность» в регионе с 1964 года.

Ранее в Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика»
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!