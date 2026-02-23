Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 24 февраля

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду 24 февраля

Жителям и гостям Москвы во вторник, 24 февраля, рекомендуется сохранять внимательность на улице из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, с 08:00 24 февраля и до конца суток в столице ожидается снег, местами сильный. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов, гололедицы», — говорится в сообщении.

В комплексе добавили, что автомобилистам в этот период следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 24 февраля Центральную Россию накроет циклонический вихрь. По словам специалиста, снеговые облака накроют большую часть европейской территории РФ. Погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов страны.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве.