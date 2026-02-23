Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице 24 февраля

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду 24 февраля
Григорий Сысоев/РИА Новости

Жителям и гостям Москвы во вторник, 24 февраля, рекомендуется сохранять внимательность на улице из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, с 08:00 24 февраля и до конца суток в столице ожидается снег, местами сильный. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов, гололедицы», — говорится в сообщении.

В комплексе добавили, что автомобилистам в этот период следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Несколькими часами ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 24 февраля Центральную Россию накроет циклонический вихрь. По словам специалиста, снеговые облака накроют большую часть европейской территории РФ. Погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов страны.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!