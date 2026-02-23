От «На игле» до «Старикам тут не место». Лучшие роли Келли Макдональд

Размер шрифта
Британская актриса Келли Макдональд родилась 23 февраля 1976 года в Шотландии. В школьные годы она участвовала в театральных постановках и ходила на курсы актерского мастерства, а в большое кино попала, можно сказать, случайно: девушка работала официанткой в Глазго, когда увидела объявление о кастинге в новый фильм Дэнни Бойла. После успешного дебюта в культовом кино Макдональд стала востребованной актрисой как на родине, так и за океаном.

Сегодня в ее фильмографии – более шестидесяти ролей. Она работала с Мартином Скорсезе, братьями Коэнами, Греггом Араки и другими культовыми режиссерами.

В честь 50-летия Келли Макдональд «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с ее участием.
 
