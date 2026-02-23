Не ехать же в Киев с пустыми руками: почему лидеры ЕС могут отменить визит на Украину

Politico: визит лидеров ЕС в Киев может быть отменен из-за разногласий по санкциям

Запланированный на 24 февраля визит в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты оказался под угрозой срыва из-за невозможности согласовать 20-й пакет антироссийских санкций, сообщает Politico. Изначально лидеры ЕС планировали прибыть на Украину с уже утвержденными ограничениями и объявлением о кредите в €90 млрд. Однако главы МИД стран ЕС, вероятно, не одобрят очередной пакет санкций против России на встрече 23 февраля. Основным препятствием стала позиция Венгрии, которая блокирует санкции до возобновления поставок нефти по «Дружбе».

Сложный пакет

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 23 февраля подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС могут не согласовать 20-й пакет санкций на саммите в Брюсселе.

«Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, полагаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос», — приводит ее слова агентство Reuters.

Портал Euractiv со ссылкой на источник в дипломатических кругах ранее писал, что ЕС намерен представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля — годовщине начала военной операции на Украине. Каллас подтвердила эти планы и выразила уверенность в его одобрении.

Позиция Венгрии

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать любые новые предложения ЕС по санкциям, пока Украина не восстановит подачу нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы решили, что до возобновления поставок по трубопроводу «Дружба» мы не будем поддерживать никакую санкционную политику. Следовательно, мы также отклоним 20-й пакет санкций, представленный на рассмотрение ЕС. Если поставки нефти возобновятся, то мы вернемся к прежним условиям»», — заявил Орбан в обращении.

До этого об этом также говорил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В ответ глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что намерен повлиять на решение Будапешта.

«Я удивлен позицией Венгрии. Мы обсудим это с нашими венгерскими коллегами. <...> Мы снова обратимся к Венгрии с нашими аргументами, в том числе здесь в Брюсселе, чтобы они переосмыслили свою позицию»,

— заявил глава немецкой дипломатии.

Вадефуль добавил что страны Евросоюза продолжают работу над новым санкционным пакетом и в итоге им «удастся добиться успеха» в этом вопросе.

Как сообщал Bloomberg, кроме Венгрии еще несколько стран выступили против санкций. Италия не поддержала меры против порта Кулеви в Грузии, Греция и Мальта выразили обеспокоенность из-за возможных ограничений в отношении индонезийского порта Каримун. Мадрид и Рим также возражали против санкций в отношении одного из кубинских банков.

Кроме того, по данным агентства, Мальта и Греция не поддержали идею заменить ценовой потолок на нефть полным запретом морских услуг, опасаясь последствий для европейского судоходства и цен на энергоносители.

Что входит в новый пакет?

Европейская комиссия в начале февраля обнародовала предложения по новому, 20-му пакету санкций против России. Проект предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с экспортом российской нефти.

Планировалось включить в санкционный список еще 43 судна, увеличив их общее число до 640. Также обсуждались ограничения на покупку танкеров «для теневого флота» и запрет на техобслуживание и иные услуги для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, в дополнение к действующему эмбарго на его импорт.

Помимо этого, меры могли затронуть поставки химикатов, резины и аммиака. Общий объем новых экспортных ограничений оценивается более чем в €360 млн.