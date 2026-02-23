Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Россия призвала США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

МИД: РФ призвала США отказаться от планов ударить по ядерным объектам Ирана
Стрингер/РИА Новости

Россия призывает США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Об заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе выступления на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, передает РИА Новости.

«Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — сказал дипломат.

По его словам, Москва готова предоставить помощь для возобновления поиска дипломатических решений по иранской ядерной программе.

Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку написало, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято, он может быть нанесен в начале новой недели.

По данным источника в Белом доме, на который ссылается Кириаку, американское правительство разделилось на два лагеря. Одни выступили за проведение военной операции в Иране, в том числе госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. По другую сторону — против ударов по Ирану — вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее в США раскрыли опасения насчет ответа Ирана на возможные удары.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!