Россия призвала США отказаться от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Россия призывает США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Об заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе выступления на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, передает РИА Новости.

«Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — сказал дипломат.

По его словам, Москва готова предоставить помощь для возобновления поиска дипломатических решений по иранской ядерной программе.

Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку написало, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято, он может быть нанесен в начале новой недели.

По данным источника в Белом доме, на который ссылается Кириаку, американское правительство разделилось на два лагеря. Одни выступили за проведение военной операции в Иране, в том числе госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. По другую сторону — против ударов по Ирану — вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее в США раскрыли опасения насчет ответа Ирана на возможные удары.