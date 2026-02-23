У конкурента Сафонова в «ПСЖ» возникли проблемы

Голкипер «ПСЖ» и сборной Франции Люка Шевалье может потерять место в сборной Франции из-за того, что проигрывает конкуренцию в парижском клубе российскому голкиперу Матвею Сафонову. Об этом сообщает GFFN.

По информации источника, если Шевалье не изменит положение дел в свою пользу, у него очень мало шансов быть вызванным в сборную Франции в марте, что может негативно повлиять на его перспективы попасть на мундиаль.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские клубы по-прежнему не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

