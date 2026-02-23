Сомнительные рекорды Клебо, провал Петросян, бокал вина для Филиппова: какой была Олимпиада — 2026

«В моем понимании это откровенные мошенники»

Медальный зачет Олимпийских игр выиграла Норвегия. Отчасти это было ожидаемо: все же скандинавы традиционно сильны в зимних видах спорта. Но, конечно, нельзя не выделить Йоханнеса Клебо.

Знаменитый лыжник одержал победы во всех шести гонках на Играх в Италии. Таким образом, он стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Йоханнес установил несколько достижений. В частности, он вышел на второе место по числу побед на Олимпиадах, обойдя в том числе легендарную советскую гимнастку Ларису Латынину, на счету которой было девять золотых медалей. Теперь норвежец уступает лишь пловцу Майкду Фелпсу, который является 23-кратным олимпийским чемпионом.

Помимо этого, он сравнялся с Виталием Щербо , Кристин Отто, Марком Спитцем и Фелпсом, которые завоевали в рамках одной Олимпиады шесть и более медалей. Также Клебо делит с Борисом Шахлиным, Ирен Вюст , Эдоардо Манджаротти и Такси Оно четвертое место в списке самых титулованных олимпийцев по общему количеству наград. Йоханнес, помимо 11 золотых медалей, выигрывал в Пекине — 2022 серебро и бронзу.

Впрочем, у многих заслуги Клебо вызывают сомнения. Не один год эксперты обсуждают нашумевшую историю с терапевтическими исключениями у представителей норвежского лыжного спорта, в том числе биатлона. Некоторым из них было разрешено употреблять лекарства от астмы, в которых содержится запрещенное вещество сальбутамол. И хотя на деле таких спортсменов было очень немного, за прошедшие годы вокруг норвежцев-астматиков сложился определенный стереотип. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев охотно допускает, что успехи скандинавов на прошедших Играх во многом связаны с возможность легально применять допинг.

«Я всегда говорил, что Клебо талантливый спортсмен, но у меня он никогда не будет легендарным. Почему? Потому что на этой Олимпиаде не участвовали, во-первых, наши спортсмены, которые не дали бы ему даже половину этих медалей — абсолютно уверен в этом. И второе: если он использует в качестве, не побоюсь сказать, мошеннические схемы, терапевтические исключения, а это значит легально использовать запрещенные препараты, то о какой легенде может вообще идти речь?

Поэтому придет еще время, когда все узнают, кто и на чем выигрывал, на каких препаратах становились олимпийскими чемпионами.

В моем понимании это откровенные мошенники, и неважно, из какой страны», — приводит слова Васильева «Советский спорт».

Вопрос в том, насколько российские лыжники могли бы сейчас составить конкуренцию норвежцам, является дискуссионным. К примеру, Савелий Коростелев считает, что даже Александр Большунов в нынешней форме не смог бы навязать Клебо борьбу. В любом случае, пока мы исходим из результатов, зафиксированных официально — а они подтверждают: Йоханнес — 11-кратный олимпийский чемпион.

В общей сложности норвежцы на Олимпиаде в Италии завоевали 41 медаль: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Второе место в неофициальном медальном зачете заняли американцы (12-12-9), третье — представители Нидерландов (10-7-3). Россия с одной серебряной медалью заняла 25-ю строчку.

«Неполноценный олимпийский турнир»

Представительство России на Играх в Италии стало еще более скромным, чем на Олимпиаде-2024 в Париже. Если тогда нашу страну представляли 15 спорстменов, то в этот раз — лишь 13.

Несмотря на стремление президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заняться вопросом возвращения россиян на международную арену, едва ли стоило ждать, что санкции снимут в преддверии итальянской Олимпиады. Хотя нельзя не признать, что за прошедший год в мировом спортивном сообществе произошло определенное потепление в отношении наших атлетов: во многих видах спорта им стали разрешать выступать на международных соревнованиях, в том числе в командных видах, а где-то допустили даже с флагом и гимном. Пожалуй, главной победой в этом отношении стало разрешение паралимпийцам участвовать в Играх с национальной символикой.

Но механизмы МОК слишком неповоротливы, особенно с учетом сохраняющегося антироссийского лобби во многих федерациях. В частности, Международная федерация хоккея осталась верна своей линии и продлила отстранение российских атлетов. А это значило, что Олимпиада пройдет без исторически одной из сильнейших команд. Лишился, вероятно, последнего шанса завоевать олимпийское золото Александр Овечкин . Чемпионами в итоге впервые с 1980 года стали американцы — конечно, за них можно порадоваться. Но очень хотелось бы, чтобы на их месте были другие люди. Даже наши извечные соперники это признают.

«Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила права играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», — заявил ТАСС легенда «Чикаго Блэкхокс» и сборной Канады Фил Эспозито.

В итоге в Италию приехали 13 индивидуальных нейтральных атлетов из России: Аделия Петросян и Петр Гуменник (фигурное катание), Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжи), Дарья Олесик и Павел Репилов (санный спорт), Алена Крылова и Иван Посашков (шорт-трек), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Юлия Плешкова и Семен Ефимов (горные лыжи). Их, к слову, не пустили на церемонию открытия: лишь немногие из тех, кто остался в Италии до конца, посетили закрытие Игр.

«Мужик сказал — мужик сделал»

Главным достижением российских спортсменов стала серебряная медаль Никиты Филиппова. Отметим при этом, что и изначально он входил в число фаворитов в своем виде благодаря успехам на предваряющих Игры соревнованиях. Сам спортсмен после объяснил, что помогло ему на трассе.

«Уверен, все соперники парафинили камусы (противоскользящее покрытие на нижней части лыж — «Газета.Ru»). Но я не люблю, когда проскальзывает в подъем. Пусть хуже скользит, зато не потеряю доли секунды на проскальзывании. Выхожу на старт, а у меня уже «каблуки» налипают — думаю, главное, чтобы ничего не подлипло, когда побегу. Прокатило», — рассказал он «Спорт-Экспрессу». Спортсмен также признался, что намерен побаловать себя и впервые в жизни выпить вина.

Выступление Филиппова отметил министр спорта Михаил Дегтярев . Он счел это достижение выдающимся и присвоил ему звание заслуженного мастера спорта России.

«Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ореолу Кардоне Колу.

Ски-альпинизм впервые представлен в программе Игр, и Никита Филиппов вошел в историю не только как призер, но и один из первых олимпийцев в этом виде спорта. Мужик сказал — мужик сделал! Полностью поддерживаю слова Никиты», — написал Дегтярев в Telegram.

В других видах спорта россияне были не столь успешны. Однако нельзя не выделить Савелия Коростелева, который дважды оказался максимально близок к медалям. В скиатлоне он занял четвертое место, а в 50-километровом марафоне стал пятым. При этом половину дистанции он держался в группе лидеров, затем почти до конца шел четвертым и лишь незадолго до финиша в упорной борьбе пропустил вперед француза Тео Шели.

«У нас не одна медаль, а две»

При всех надеждах от большинства наших спортсменов успехов не ждали. Но особые ожидания возлагались на фигуристов. Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали уверенные победы в квалификационных соревнованиях. Однако было сложно прогнозировать, как они выступят в Италии с учетом того, что они не имели полноценной практики участия в крупнейших международных соревнованиях.

Первым из наших фигуристов на лед вышел Гуменник. После неровной короткой программы он блестяще откатал произвольную – и однако стал лишь шестым. Безусловно, стоит поздравить воспитанника нашего олимпийского чемпиона Алексея Урманова — Михаила Шайдорова, представляющего Казахстан . Но при этом заметим, что мужская произвольная программа вообще сложилась удивительным образом. Неожиданно для многих провалился француз Адам Сяо Хим Фа. А выступление американского фигуриста Ильи Малинина и вовсе можно назвать главным провалом Олимпиады: выигравший короткую программу спортсмен из США несколько раз упал в произвольной и сенсационно стал лишь восьмым.

Что же касается Гуменника, предельно емко высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, — молодцы. Для наших это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда все вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.

Единственная медаль? У нас она не одна, а их две! Потому что Петра Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — убеждена она.

К сожалению, не оставляет места для дискуссий выступление Петросян. Многие ждали от нее тройного акселя в короткой программе, но Аделия, лишь осенью восстановившая прыжок после травмы, не рискнула его исполнять и без элементов ультра-си стала пятой. Она получила место в сильнейшей разминке на произвольной программе и в последний момент рискнула, заявив в нее два четверных тулупа. К огромному огорчению болельщиков, с первого же из них она упала, а второй в итоге вообще не стала исполнять, чтобы, по ее собственным словам, не скатиться еще ниже. Результат — шестое место.

«Изначально другой контент планировался, более сложный. Потом все опять пошло не по плану. Когда упала, пошло еще больше не по плану. Ощущения — не очень, потому что упустила шанс занять более высокое место. Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось. Потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп, но потом отвлеклась на один момент и быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Что произошло? Сережка зацепилась за платье. Я просто об этом подумала, и все», — рассказала фигуристка журналистам.

Слабое утешение: Петросян, в отличие от Гуменника, получила приглашение на показательные выступления, где она вышла на лед под музыку Шакиры. Однако будущее российских фигуристов на мировой арене остается туманным: ISU подтвердил, что разрешение им выступить на Олимпиаде было лишь исключением, а к участию в чемпионате мира, который пройдет в Праге 23-29 марта, их не допустят.

«Пытался договориться с Rammstein»

Было бы странно, если бы Олимпиада прошла без скандалов. И один из самых громких оказался связан с россиянами. За три дня до короткой программы у фигуристов стало известно, что Гуменнику запретили исполнять прокат под музыку к фильму «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами на саундтрек. После этого ему не разрешили катать и прошлогоднюю программу с сопровождением из фильма «Дюна» – по той же причине.

«Думал про «Дюну», про Rammstein, который в России мне не хотели разрешать, а тут вроде должны разрешить. Пытался связаться с Тилем [Линдеманном, вокалистом группы], в итоге даже связался с командой Rammstein, но права получить уже не успел.

Пришел к тому, что надо катать «Дюну». Но, когда приехал в Милан, мне сказали, что новую музыку иностранного автора уже оформить не получится», — приводит слова российского фигуриста Sport24.

Решение все же было найдено: Гуменник выступил под композицию «Waltz 1905» композитора Эдгара Акопяна.

«Мне безумно приятно и лестно. Уважаю наших фигуристов, считаю их великими спортсменами. Но мне неприятно, что с нашими спортсменами случаются такие чудеса не по их вине и не по их воле. Считаю кощунством, что за три дня до соревнований спортсмену запретили выступать под музыку», — сказал Акопян «Матч ТВ».

Еще одна спорная ситуация коснулась Савелия Коростелева. В скиатлоне он занял четвертое место – но при этом француз Матис Делож, финишировавший вторым, в ходе гонки нарушил правила, срезав дистанцию. Сразу по окончании забега команда Коростелева подала апелляцию, но жюри ее отклонило. Рейс-директор FIS Михал Ламплот объяснил, чем руководствовалось жюри.

«При принятии всех решений жюри учитывает, повлиял ли этот срез на конечный результат. За 6,6 км до финиша, когда он лидировал и сохранил лидерство, было принято решение, что это не повлияло на результат», — приводит его слова TV2.

Повторный протест российская сторона подавать не стала. Тренер сборной Егор Сорин пояснил, что изучил, были ли прежде подобные прецеденты и какие следовали наказания. По его словам, ни разу атлетов не дисквалифицировали за такие нарушения.

Другой скандал не имел непосредственного отношения к итальянской Олимпиаде, хоть разразился и в ее разгар. На Играх вручили медали призерам биатлонных гонок Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В том числе, произошло перераспределение наград из-за аннулирования результатов Евгения Устюгова. Так, чемпионом Ванкувера благодаря этому стал Мартен Фуркад, а лучшими в сочинской эстафете признаны немцы. Партнер Устюгова по команде Антон Шипулин заявил, что его медаль останется при нем.

«Вернул ли я олимпийскую медаль? Нет. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь», — сказал он.

Зато иностранцы не скрывали удовлетворения. Фуркад был счастлив получить шестое олимпийское золото.

«Это очень позитивный сигнал для всего мира. Это случилось на много лет позже, чем должно было, но спорт и справедливость побеждают», — приводит слова Фуркада Mundo Deportivo.

Впрочем, не все скандальные ситуации на Олимпиаде-2026 были связаны с россиянами. Еще перед началом Игр обсуждались состояние хоккейной арены, где вплоть до церемонии открытия не было кресел в секторе для прессы, а в подтрибунных помещениях не работали киоски с питанием и сувенирами. Не обошлось и без паники на фоне заболеваний: в первые дни соревнований несколько хоккеистов женских команд Швейцарии и Финляндии свалились с норовирусом. Позже шорт-трекист Даниил Ейбог, представляющий Узбекистан, заявил, что на Олимпиаде «гуляет какой-то вирус». Но в итоге обошлось без серьезных проблем.

Чего нельзя сказать о травмах спортсменов. 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн заявилась на соревнования, несмотря на то, что перед Играми получила разрыв передней крестообразной связки и мениска. Все закончилось тем, что уже на олимпийских соревнований она упала в скоростном спуске и заработала серьезный перелом. Она перенесла несколько операций, ей установили металлические пластины. Вонн, впрочем, не теряет оптимизма: в соцсетях она написала, что стала «настоящим киборгом».

Тяжело пришлось и шорт-трекистке из Польши Камиле Селье. Во время четвертьфинального забега на 1500 м ей досталось коньком от шедшей впереди соперницы. Она могла бы лишиться глаза, если бы не шлем. Но все же полька получила серьезный порез и потеряла сознание от удара: стюарды откатили ее к борту, где ей оказали первую помощь, отгородив от зрителей ширмой, чтобы не шокировать болельщиков этим зрелищем. Позже стало известно, что ей нужна операция, поскольку на томографии выявлен перелом.