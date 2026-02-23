Названа причина взрыва в Николаеве

Прокуратура Украины назвала причину взрыва в Николаеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что в городе сработало самодельное взрывное устройство. Прокуратура рассматривает произошедшее, как теракт.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, по делу о взрыве в Николаеве проверяется версия о террористическом акте.

До этого Национальная полиция Украины сообщила, что в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили.

22 февраля во Львове произошли два мощных взрыва, в результате которых 25 человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения, шесть из них в тяжелом состоянии. 23-летняя полицейская не выжила. Силовикам удалось задержать предполагаемого террориста — женщину. Как оказалось, у нее есть украинское гражданство.

Ранее полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове.