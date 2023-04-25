NYT: Киев может лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления

Если ВСУ не удастся достичь весомых результатов в контрнаступлении, западная поддержка ослабнет и Киев будут подталкивать к мирным переговорам для заморозки конфликта, пишет The New York Times. Это связано с ограниченными ресурсами партнеров, которые не смогут повторно выделить Украине сопоставимые объемы вооружений для будущих наступательных операций. Аналогичные выводы делают источники издания Politico в администрации президента США.

Украина может потерять поддержку западных партнеров, если не покажет весомых результатов в контрнаступлении, говорится в статье NYT.

«Без решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть, и Киев может оказаться под растущим давлением, вынуждающим вступить в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта»,

— пишет NYT .

Официальные лица США беспокоятся, хватит ли ВСУ того объема средств поражения, который передали союзники. Эксперты, с которыми связалась NYT, отмечают, что украинские военные в попытках удержать Бахмут (Артемовск) расходуют так много боеприпасов, что это может навредить будущему контрнаступлению. В связи с этим Пентагон выразил обеспокоенность официальным лицам в Киеве, предупредив их, что Украина тратит боеприпасы впустую в ключевой момент. Как отмечает издание, ВСУ под Артемовском также потеряли большое количество военных из наиболее опытных подразделений. В связи с этим на фронте, вероятно, сложится «тупиковая ситуация».

«Украинские запасы зенитных ракет и артиллерийских снарядов могут иссякнуть, если ВСУ продолжат расходовать боеприпасы в нынешнем темпе. После завершения наступления мало шансов, что Запад сможет в обозримом будущем повторить поставки в объеме, который он передал для наступления Украины, потому что у западных союзников недостаточно запасов, и внутреннее производство не сможет восполнить пробел до следующего года», — отмечают эксперты.

Также в статье говорится, что украинские военные почти не наносят ударов по российским логистическим узлам в тылу, поскольку ВСУ не предоставили ракеты необходимой дальности.

Всего в контрнаступлении будут задействованы 12 бригад ВСУ численностью 4 тыс. военнослужащих каждая, 9 из них обучаются и снабжаются США и НАТО.

По информации издания, американские военные чиновники все же допускают, что украинские войска «снова смогут их удивить», так как они вооружены европейскими танками и американскими бронетранспортерами. В Вашингтоне ожидают, что «украинские войска будут использовать обман и уловки, чтобы сбить русских с толку».

«Все зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд, может быть, чрезмерно оптимистичны. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения возвращения территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов воздействия для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров», — сказал Александр Вершбоу, бывший посол США в РФ и высокопоставленный чиновник НАТО.

В свою очередь издание Politico со ссылкой на администрацию президента США пишет, что Киев в случае неудачного наступления окажется в ситуации, когда союзники начнут подталкивать Украину к переговорам с Москвой. В Вашингтоне опасаются, что окажутся между двух огней: одна сторона будет упрекать их в том, что администрация не отправила на Украину все, что Киев просил, включая ракеты большой дальности, истребители и дополнительные средства ПВО, а вторая будет утверждать, что неудача Украины доказывает ее неспособность вытеснить Россию. В администрации подчеркивают, что делают все возможное, чтобы наступление Украины увенчалось успехом.

Знаковое сражение

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут оставить Артемовск, так как иначе российские войска получат возможность занять больше территорий — полный контроль над городом создаст «трамплин» для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск. Украинский лидер уточнил, что в городе «идет ожесточенный бой против российской группировки Вагнера». Несмотря на утверждения ряда аналитиков о том, что город не имеет большого стратегического значения, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от него.

В свою очередь глава украинской разведки Кирилл Буданов высказал мнение, что Украина приближается к знаковому сражению в своей новейшей истории. Буданов добавил, что информация о начале этого сражения держится в секрете.

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают», — заявил он.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление после полного взятия российскими войсками Артемовска. По словам Пригожина, такой выбор точки отсчета для наступления связан с дождливой погодой, из-за которой сейчас танки могут передвигаться только по дорогам, а также с тем, что президент Украины Владимир Зеленский намерен привязать контрнаступление к 9 Мая, «поскольку у нас психическая зависимость от праздников».

«Как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. <..> Зеленскому надо ударить без промаха, и он, как бы его ни критиковали, делает это высокопрофессионально», — заявил бизнесмен.

О грядущем контрнаступлении ВСУ западные и украинские представители сообщают на протяжении нескольких месяцев. 15 апреля украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в своем Twitter, что наступление начнется «в ближайшее время». По его словам, цель украинских военных – выход на границы 1991 года. Американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы США писал, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Также в СМИ неназванные европейские и американские чиновники высказывали сомнения в результативности грядущего наступления ВСУ. Кроме того, в попавших в начале апреля в Сеть документах американской разведки содержится «мрачная оценка» украинских перспектив в наступлении, в Пентагоне считают, что ВСУ добьются «скромных территориальных приобретений», однако смогут создать плацдарм для более крупной операции уже в 2024 году.