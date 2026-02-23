Размер шрифта
Нетаньяху заявил о «сложных днях» для Израиля

Нетаньяху предупредил жителей Израиля о грядущих сложных днях
Ronen Zvulun/Reuters

Израиль переживает сложные дни и готов к любому сценарию в противостоянии с Ираном. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит газета The Times of Israel.

«Мы переживаем сложные дни ... Никто не знает, что принесет день (грядущий. — «Газета.Ru»). Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал оппозиционных политиков к единству, добавив, что сейчас не время для споров. Нетаньяху подчеркнул, что в эти дни, как никогда, надо сплотить ряды народа, «стоять плечом к плечу».

«Я уверен в нашей силе, я доверяю нашим командирам, я доверяю нашим воинам, я доверяю нашему народу, я доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали — когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений», — подчеркнул политик.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Народ как лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Ранее Иран арестовал 20 предполагаемых шпионов Израиля.
 
