В МИД России призвали США освободить Мадуро

МИД: Россия призывает США незамедлительно освободить Мадуро и его жену
Fernando Llano/AP

Россия призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский в ходе заседания высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН, передает сайт ведомства.

«Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», — сказал замглавы ведомства.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. 5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей.

18 февраля телеканал Univision Noticias сообщил, что второе заседание суда по делу президента Венесуэлы перенесено на 26 марта. Дату изменили после запроса со стороны защиты Мадуро, так как обвинение указало на проблемы с планированием и логистикой. В итоге обе стороны согласились перенести заседание.

Ранее Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро.
 
